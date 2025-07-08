Число украинцев, пессимистично оценивающих будущее своей страны, выросло в девять раз с октября 2022 года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследование показало, что через десять лет 47% украинцев ожидают увидеть разрушенную страну с массовым оттоком населения. С 2024 года число людей, пессимистично смотрящих в будущее страны, значительно возросло. Если раньше их было 28%, то теперь — 47%. В октябре 2022 года этот показатель составлял всего 5%.

Опрос проходил с мая по июнь. Дополнительные детали исследования не приводятся.

В апреле 2024 года экс-посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что президент страны Владимир Зеленский должен перестать говорить о сложном положении государства, поскольку его заявления порождают пессимизм. Щербак считает, что своими заявлениями украинский лидер хочет вызвать страх и тревогу у Запада, однако они негативно влияют на украинцев, которые и так подавлены. Он подчеркнул, что граждане Украины жаждут хороших новостей, которых все нет и нет.

Ранее эксперт назвал единственный способ для Зеленского спасти Украину.