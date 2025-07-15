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Лишать приобретенного гражданства РФ будут еще за 9 статей УК РФ

МИД и ФСБ одобрили идею лишать полученного гражданства еще за 9 статей УК
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МИД и ФСБ одобрили инициативу депутатов лишать полученного гражданства еще за девять статей УК, доведя их общее число до 81 статьи. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет ТАСС.

Она отметила, что решение о лишении гражданства будет приниматься вне зависимости от срока давности преступления или того, каким был приговор.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что дополнительными основаниями могут стать статьи, связанные с лишением человека жизни, изнасилованием, распространением детского порно, организацией незаконной миграции. Госдума планирует принять закон до 23 июля.

Недавно главу азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова лишили российского гражданства. Причиной такого решения стало нарушение правил пребывания в стране.

Отношения Москвы и Баку обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. 1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

Ранее политтехнолога из Крыма лишили гражданства России.

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