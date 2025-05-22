Массажист попал в тюрьму за «сюрприз» женщине в конце массажа

В Англии массажист попал в тюрьму за то, что преподнес женщине «сюрприз» в конце массажа, пишет Daily Star.

Массажист Ленон де Соуза Сира (35 лет) приговорен к 2,5 года тюрьмы за сексуальное насилие в отношении клиентки в ходе процедуры массажа. Пострадавшей стала 40-летняя женщина, которая пришла на сеанс в качестве подарка себе на важную дату. Во время процедуры она лежала на массажном столе, укрытая полотенцем и одноразовым нижним бельем. Перед окончанием сеанса массажист спросил ее, не хочет ли она неожиданный сюрприз, на что клиентка согласилась, думая, что речь идет о дополнительном аромамасле или расслабляющем средстве.

Однако вместо этого мужчина совершил попытку заняться с ней сексом. Шокированная женщина сразу же вскочила со стола, быстро собралась и покинула помещение спа-салона. На следующий день она сообщила о происшествии в полицию.

«Я была напугана и уязвима. Я лежала почти обнаженной под полотенцами, когда это случилось. После всего этого я почувствовала себя совершенно напуганной и растерянной», — рассказала британка.

Судья Хелен Бойл отметила, что действия подсудимого были не только неэтичными, но и прямым уголовным преступлением. Защитник подсудимого заявила, что он полностью берет на себя ответственность за свои действия, объяснив их «грубым недопониманием».

Ранее мужчине прокололи легкие во время сеанса иглоукалывания.