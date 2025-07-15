Хинштейн распорядился посмертно наградить погибших при атаке на пляж людей

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале о подписании распоряжения о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно четырех курян, погибших при атаке на городской пляж.

Речь об Анатолии Минашкине, Вячеславе Гаврилове, Артеме Ларине и Алексее Каменеве. Глава региона подчеркнул, что каждый из этих людей погиб, оказывая помощь другим.

«Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар. Каждый из них — пример мужества и самопожертвования. Это настоящая сила духа — броситься помогать другому, позабыв о себе. Каждый из них — пример для нас, живущих», — написал Хинштейн.

Вечером 8 июля украинские военные беспилотников атаковали пляж «Городской» в Курске с применением беспилотников. По словам Хинштейна, ребенок закрыл собой маму при атаке украинского дрона. Мальчик получил ожоги более 30% тела и был эвакуирован на лечение в Москву, но не пережил транспортировку.

Позже Хинштейн сообщил, что жительница региона, которую спас погибший пятилетний сын Толя, находится в тяжелом состоянии. Хинштейн добавил, что власти возьмут на себя организацию и оплату похорон мальчика и еще двоих погибших на пляже.

Ранее в Госдуме призвали к ответу Украине в «стократном размере» за удар по пляжу в Курске.