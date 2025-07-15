Один вид животных исключат из Красной книги России

Из Красной книги России исключат сайгаков. Такое решения приняли в целях регулирования популяции, об этом сообщили в пресс-службе минприроды Саратовской области.

«В Левобережье Саратовской области ежегодно наблюдается сезонная миграция краснокнижных сайгаков из Республики Казахстан. В этом году порядка 1 млн особей зашли с территории Казахстана в ряд районов области», — сказано в сообщении.

Отмечается, что при высокой численности сайгаки наносят значительный ущерб посевам сельскохозяйственных культур, продуктивности пастбищ и сенокосов.

Решение приняли на заседании специализированной экспертной комиссии Минприроды России.

В конце июня сообщалось, что в Казахстане планируют истребить часть сайгаков, поскольку их численность резко выросла, и животные начали вредить сельскохозяйственным угодьям. Согласно данным за 2025 год, количество сайгаков на территории Казахстана достигает 3,9 млн особей, что в три раза превышает исторический максимум 1974 года (1,2 млн).

В мае власти Казахстана объявляли о частичном снятии запрета на охоту на сайгаков. Гражданам разрешили добывать не более 20% популяции, чтобы не навредить виду.

Ранее власти Казахстана сообщили о восстановлении популяции сайгаков некогда бывшей под угрозой исчезновения.