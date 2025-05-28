Казахстан разрешил охоту на сайгаков из-за роста популяции

Власти Казахстана объявили о частичном снятии запрета на охоту на сайгаков — редких антилоп, чья численность в последние годы резко возросла. По данным правительства, это вынужденная мера для защиты сельского хозяйства от ущерба, который наносят животные. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Сайгаки, некогда находившиеся на грани исчезновения, сейчас насчитывают около 4,1 млн особей в Казахстане — почти всю мировую популяцию. К концу года их число может достичь 5 млн.

По информации министерства экологии республики, отстрел будет строго регулироваться: разрешено добывать не более 20% популяции, чтобы не навредить виду. Точные квоты и сроки охоты пока не определены.

В 1990-х годах сайгаки массово становились жертвами браконьеров — их рога высоко ценились в традиционной медицине. Позже вид спасли запреты и природоохранные программы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев называл антилоп «священными для казахского народа».

В 2023 году первую попытку снять мораторий на охоту отменили после общественного протеста. Теперь власти настаивают, что решение продиктовано научными данными и жалобами аграриев.

Ранее власти Казахстана сообщили о восстановлении популяции некогда угрожаемых сайгаков.