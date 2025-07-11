На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Силовики заявили о сдаче в плен расстрелявших российских военных бойцов ВСУ

РИА Новости: расстрелявшие пленных у Комара бойцы ВСУ сдались в плен через сутки
true
true
true
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расстреляли российских пленных военных у села Комар в Донецкой народной республике (ДНР), сдались в плен менее чем через сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

«9 июня в районе 18:00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции «Щука» недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11:00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что во время сдачи в плен украинский военный с позывным «Карп» оказал сопротивление. В результате, по их данным, он был ликвидирован.

О расстреле российских военных сообщалось 9 июня. По данным силовых структур, инцидент произошел еще в начале июня. Российские солдаты оказались в плену у бойцов 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Во время допроса Скубак не смог внятно объяснить причину своих действий, но подтвердил, что получил приказ и согласился его выполнить.

Ранее стало известно, что ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных российских солдат у села Комар.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами