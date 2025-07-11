Силовики заявили о сдаче в плен расстрелявших российских военных бойцов ВСУ

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые расстреляли российских пленных военных у села Комар в Донецкой народной республике (ДНР), сдались в плен менее чем через сутки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

«9 июня в районе 18:00 рядовой Скубак Игорь Сергеевич в 30 метрах от позиции «Щука» недалеко от села Комар расстрелял двух пленных российских солдат, а уже на следующий день в районе 11:00 трое из его группы, включая Скубака, сдалась в плен», — сказал собеседник агентства.

Силовики добавили, что во время сдачи в плен украинский военный с позывным «Карп» оказал сопротивление. В результате, по их данным, он был ликвидирован.

О расстреле российских военных сообщалось 9 июня. По данным силовых структур, инцидент произошел еще в начале июня. Российские солдаты оказались в плену у бойцов 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Во время допроса Скубак не смог внятно объяснить причину своих действий, но подтвердил, что получил приказ и согласился его выполнить.

Ранее стало известно, что ВСУ поставили растяжку на месте расстрела пленных российских солдат у села Комар.