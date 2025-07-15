В Подмосковье произошел конфликт между местными жителями и строителями с Кавказа

МВД: в Краснозаводске полицейские пресекли конфликт со строителями с Кавказа

В подмосковном Краснозаводске произошел конфликт на бытовой почве между местными жителями и строителями с Кавказа. Об этом сообщили в Telegram-канале подмосковного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на улице 1 Мая.

«К урегулированию инцидента и возникших противоречий была подключена администрация городского округа, которой также приняты соответствующие меры реагирования», — говорится в сообщении.

Постоянный представитель Ингушетии при президенте России Магомед Мальсагов в интервью РИА Новости рассказал, что конфликт возник между уроженцами Ингушетии, Чечни и местными жителями. Он подчеркнул, что слаженные действия сотрудников Росгвардии и МВД помогли избежать эскалации межнационального конфликта. Сотрудники правопорядка оперативно отреагировали на ситуацию и не допустили столкновения.

В ходе разбирательства стало известно, что уроженцы Ингушетии работали над реконструкцией Дома культуры в Краснозаводске, а после случившегося возвращаться на строительный объект не планируют.

До этого в городе Артеме Приморского края иностранец напал на водителя пассажирского автобуса на остановке.

Ранее красноярцы устроили массовую драку на парковке и попали на видео.