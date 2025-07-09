Мигрант напал на водителя автобуса на глазах у детей, и это попало на видео

В Приморье на видео попало, как мигрант напал на водителя автобуса

В городе Артеме Приморского края иностранец напал на водителя пассажирского автобуса на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Иностранец напал на водителя автобуса прямо на остановке. Мужчина выбежал из машины, набросился на водителя автобуса, сорвал с него очки и швырнул в него. Перепалка сопровождалась отборной нецензурной бранью — на чистом русском языке. Все происходило на глазах у пассажиров, среди которых были дети, испугавшиеся агрессии», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчины кричат друг на друга. По информации канала, инцидент произошел на остановке «Севастопольская». Мужчине не понравилось, что водитель автобуса не уступил ему дорогу.

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