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Красноярцы устроили массовую драку на парковке, и попали на видео

В Красноярске на видео попало, как мужчины жестко избили друг друга на парковке
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Кадр из видео/Telegram-канал «Kras Mash»

В Красноярске мужчины подрались на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как во время драки полуголый мужчина толкает своего оппонента под припаркованный грузовик.

По информации канала, конфликт произошел на улице Ключевской.

До этого сообщалось, что в Красноярске мужчина убегал от голого человека на проезжей части. На опубликованных в Telegram-канале «112 Красноярск» кадрах видно, как голый мужчина догоняет красноярца на проезжей части, при этом он толкает человека на парковке.

Кроме того, в Санкт-Петербурге две пассажирки избили водителя троллейбуса. На кадрах видно, как две пассажирки бьют женщину возле припаркованного троллейбуса, при этом прохожие пытаются остановить конфликт. По информации канала, медики диагностировали у женщины ушибы. В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области сообщили, что в настоящее время правоохранители занимаются поиском нападавших.

Ранее красноярцу придавило голову фурой, и это попало на видео.

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