Бывшего главу строительной компании задержали в Москве по делу о мошенничестве

Бывшего главу военно-строительной компании Вадима Выгулярного, который отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области, задержали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Выгулярный, уже проходивший по делу о мошенничестве, возглавил «Главное военно-строительное управление №8» в 2017 году. Он построил сотни зданий для Минобороны, сообщает источник.

Перед своим увольнением в 2020 году подозреваемый получил контракты на строительство объектов в Новосибирской области и получил на выполнение работ 3 млрд рублей. Свои обязательства выполнять он не стал, а 2 млрд рублей перевел в другую компанию, где работал его бывший коллега. Сейчас Выгулярный добивается банкротства своей ВСК.

Издание отмечает, что у задержанного в собственности имеется недвижимость на сумму в 300 млн рублей.

До этого сообщалось, что бывшего министра образования Пензенской области Александра Воронкова будут судить за злоупотребление полномочиями и мошенничество на посту главы Бессоновского района.

Ранее бывшего вице-мэра Барнаула приговорили к 8,5 годам колонии.