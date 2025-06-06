Бывшего вице-мэра Барнаула приговорили к 8,5 года колонии

Суд приговорил бывшего вице-мэра Барнаула к 8,5 года лишения свободы, а также потребовал от него выплатить штраф в размере 2,1 млн рублей. Об этом сообщает издание «Толк».

Шеломенцева признали виновным в двух эпизодах взяточничества, а также в отмывании денежных средств. Однако подсудимый своей вины не признал.

«Хочу подчеркнуть, что моя единственная вина заключается в том, что я когда-то занимал должность. Получается, если ты должностное лицо, то тебя могут оговорить и все поверят», — заявил он.

Недавно в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) бывшего замдиректора департамента промышленности осудили на пять лет за коррупцию. С 2018 по 2020 годы он через посредника получал взятки в виде моторного топлива для заправки своих машин, а также деньги от руководителя местного фермерского хозяйства. Всего обвиняемый получил 490 тысяч рублей.

Ранее в Ярославской области руководителей вузовской лаборатории заподозрили в коррупции.