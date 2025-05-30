Возбуждено дело по факту массированной атаки ВСУ на Курск

СК: возбуждено дело о теракте после атаки ВСУ на город Курск

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Курска. Об этом в Telegram-канале ведомства сообщила представитель СК Светлана Петренко.

«30 мая 2025 года в ночное время военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры в городе Курске», — заявила она.

По данным пресс-службы, в ходе массированной атаки были повреждены жилые дома и областная больница. Помимо этого, обломки беспилотника повредили гражданский автомобиль, водитель которого получил осколочные ранения. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

После атаки военные следователи провели осмотр места происшествия и нашли фрагменты дронов с надписями на украинском языке. После сбора доказательств будет проведена взрывотехническая судебная экспертиза.

В ходе расследования будут установлены лица, причастные к преступлению.

До этого СК возбудил дело по факту ранения мирной жительницы Курской области во время атаки беспилотников ВСУ. В ведомстве отметили, что женщина получила осколочные ранения.

Ранее Бастрыкин назвал число дел, возбужденных в связи с атаками ВСУ на регионы РФ.