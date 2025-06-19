В СК рассказали, сколько фигурантов дел о преступлениях Киева приговорены к пожизненным срокам

Суды в России приговорили 577 фигурантов дел о преступлениях Киева против мирных граждан, 63 из которых будут отбывать пожизненный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам состоявшегося в Мариуполе оперативного совещания с председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным.

По данным ведомства, с 2014 года в России было возбуждено свыше 7300 уголовных дел такого характера. Отмечается, что разбирательства проходили в том числе в отношении руководителей, силовиков, а также членов радикальных националистических группировок.

«В настоящее время завершено расследование в отношении 637 лиц, 577 фигурантам вынесены обвинительные приговоры. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 63 осужденным», — сообщили в пресс-службе СК.

30 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Курска. Сообщалось, что военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Мединский раскрыл, как россияне хотят ответить Украине за теракты в России.