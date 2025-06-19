На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК рассказали, сколько фигурантов дел о преступлениях Киева приговорены к пожизненным срокам

СК РФ: 577 фигурантов дел о преступлениях Киева приговорены, 63 — пожизненно
close
Shutterstock

Суды в России приговорили 577 фигурантов дел о преступлениях Киева против мирных граждан, 63 из которых будут отбывать пожизненный срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ по итогам состоявшегося в Мариуполе оперативного совещания с председателем Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным.

По данным ведомства, с 2014 года в России было возбуждено свыше 7300 уголовных дел такого характера. Отмечается, что разбирательства проходили в том числе в отношении руководителей, силовиков, а также членов радикальных националистических группировок.

«В настоящее время завершено расследование в отношении 637 лиц, 577 фигурантам вынесены обвинительные приговоры. Наказание в виде пожизненного лишения свободы назначено 63 осужденным», — сообщили в пресс-службе СК.

30 мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Курска. Сообщалось, что военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее Мединский раскрыл, как россияне хотят ответить Украине за теракты в России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами