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В Госдуме высказались против возвращения к 10-летнему обучению в школе

Депутат Антропенко выступил против возвращения РФ к 10-летнему обучению в школе
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Депутат Госдумы Игорь Антропенко выступил против возвращения России к 10-летнему обучению в школе. Об этом он заявил РИА Новости.

«Думаю, что в погоне за повышением демографии не надо доходить до абсурда и лишать детей детства и возможности получать полноценные знания в полном объеме», — сказал он.

Депутат отметил, что в учебном процессе в данный момент не хватает учебных часов для изучения материала.

15 июля глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что сокращение обучения в российской школе до 8 и 10 лет снизит в стране средний возраст рождения первого ребенка.

18 июня гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов заявил, что в России не удается добиться повышения рождаемости, поскольку граждане считают, что дети ограничивают личную свободу.

Ранее сообщалось, что в России введут единые нормы времени на выполнение контрольных работ в школе.

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