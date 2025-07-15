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Ветеринары рассказали, как защитить собак от теплового удара

Pravda.Ru: гулять с собаками в жару лучше рано утром и поздно вечером
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Tienuskin/Shutterstock/FOTODOM

Собаки плохо переносят жаркую погоду, поэтому важно защищать их от теплового удара. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных ветеринаров.

Так, они советуют гулять с питомцами только рано утром и поздно вечером, избегать прямых солнечных лучей и отказаться от интенсивных игр и бега в жару. Охлаждать собак можно с помощью мокрого полотенца, вентилятора или мелкодисперсного распылителя. К самым частым причинам теплового удара эксперты отнесли оставление собаки в машине, поэтому не стоит этого делать, даже если окно приоткрыто или машина стоит в тени.

«Жара опасна не только перегревом, но и ожогами от горячего асфальта. Температура дорожного покрытия может достигать 50°», — добавили в сообщении.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого рассказал «Газете.Ru», что при тепловом ударе питомцу нужно обеспечить приток прохладного воздуха, а также смочить лоб и подмышки водой. Врач добавил, что если человек держит котов и кроликов, необходимо держать все двери дома открытыми. Окна не стоит оставлять без присмотра, пояснил Шеляков.

Ранее врач назвала первые признаки теплового удара.

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