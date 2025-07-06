На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ветеринар рассказал, как спасти собаку во время теплового удара

Ветеринар Шеляков: с крупными собаками в жаркую погоду нужно быть осторожнее
true
true
close
Depositphotos

При тепловом ударе питомцу нужно обеспечить приток прохладного воздуха, а также смочить лоб и подмышки водой, рассказал «Газете.Ru» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«С большими животными в жару будьте осторожнее. С большими собаками люди уходят подальше от микрорайона. Представляете, в чистом поле вашей собаке стало плохо — тепловой или солнечный удар. Признаки практически одинаковые: дрожь, супоросность — она стоит на месте, широко расставив лапы, теряет сознание, слюнотечение, остекленевший взгляд. Идти в таком состоянии животное не может. Первая помощь при перегреве — унести пострадавшего в тень, обеспечить достаточным притоком свежего воздуха. Чтобы сквознячок был, слегка смочить лоб и подмышечные впадины — всего не надо обливать водой», — сказал врач.

Шеляков подчеркнул, что уйти в тень в жару — тоже нехорошая идея, перегрев может закончиться летально. Врач посоветовал не отходить далеко от дома, и в экстренной ситуации — сразу венуться.

«Корректируем время прогулок на более ранние, более поздние периоды, чтобы интенсивное солнечное излучение не мешало. Имеем с собой достаточный запас воды», — посоветовал ветеринар.

Врач заявил, что если человек держит котов и кроликов, необходимо держать все двери дома открытыми. Окна не стоит оставлять без присмотра, пояснил Шеляков.

«С кошками мы не гуляем, обычно [они] дома живут. Первое правило — когда мы уходим из дома, держим открытыми все двери, окна нет. Если у нас антикошки (москитной сетки. – «Газета.Ru».) нет, значит, обязательно выпрыгнет в окно, даже на проветривании она застрянет — есть такая опасность. Самое холодное место [в многоквартирном доме] это туалет и ванна. Если что, они уходят туда», — сказал врач.

Шеляков рассказал, что при содержании кроликов, морских свинок и других животных в клетках необходимо их ставить подальше от окна при жаркой погоде.

«В какой-то момент [солнце] напрямую начинает светить вот в эту клетку. Бедному животному некуда деться. Он постоянно под лучами солнца. И, конечно, это может привести к летальному исходу. Просто ставим от окон на пол», — добавил ветеринар.

Ранее собаководам рассказали, как кормить питомца в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами