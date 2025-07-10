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Врач назвала первые признаки теплового удара

Врач Лапа: слабость и головокружение являются первыми признаками теплового удара
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Первыми признаками теплового удара являются слабость и головокружение. Об этом в беседе с RT сообщила врач-терапевт Людмила Лапа. Человек, по ее словам, может даже упасть в обморок и получить травму, поэтому, почувствовав недомогание, стоит присесть.

«Сейчас тепло, и можно присесть куда угодно. Хоть на землю, хоть на лавочку. Попить воды, побрызгать на лицо, протереть влажной салфеткой открытые участки тела. Это поможет снизить температуру», — посоветовала специалист.

Затем следует переместиться в тень или в прохладное помещение, добавила она.

К слову, специалисты советуют в жару избегать прямого солнечного света в период с 11:00 до 16:00, пользоваться солнцезащитным кремом с высоким SPF, носить легкую и светлую одежду, избегать активности в самые жаркие часы, пить достаточно чистой воды, а также избегать алкоголя, жирной и соленой пищи, сладких газировок.

Ранее россиян призвали не охлаждаться холодным пивом в жару.

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