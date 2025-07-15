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Экс-военному грозит более 20 лет тюрьмы и крупный штраф за продажу снимков ВСУ

Прокурор запросил 24 года колонии бывшему военному за фото для ВСУ
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Руслан Кривобок/РИА Новости

Гособвинение запросило для бывшего военного 24 года лишения свободы и штраф в размере 700 тысяч рублей за передачу ВСУ фотографий российских военных объектов. Об этом рассказали РИА Новости во 2-м Западном окружном военном суде, где слушается дело.

По данным следствия, обвиняемый ранее служил механиком в российской армии и занимался ремонтом беспилотников. Ему вменяется, что он передавал информацию о военной инфраструктуре Украине, в частности — снимки объектов, сделанные им лично. Подсудимый, в свою очередь, вину не признает.

Процесс проходит в закрытом режиме, так как материалы дела имеют гриф секретности. Суд рассматривает обвинения по нескольким серьезным статьям, включая попытку государственной измены, дезертирство, легализацию преступных доходов, а также попытку вступить в террористическую организацию и измену Родине в форме перехода на сторону противника.

Приговор по делу планируется огласить 16 июля в 11:00.

До этого стало известно, что Белгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней омички, которая обвиняется в попытке совершения государственной измены и нелегальном пересечении государственной границы.

Ранее жителю Крыма вынесли приговор за госизмену.

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