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В Белгороде будут судить россиянку за покушение на госизмену

Покушавшуюся на госизмену девушку из Омска будут судить в Белгороде
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Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Белгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней омички, которая обвиняется в попытке совершения государственной измены и нелегальном пересечении государственной границы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФСБ.

«Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 322 (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации) УК РФ в отношении гражданки России, уроженки г. Омска 1994 г. р., пытавшейся незаконно выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях», — говорится в заявлении.

Согласно следственным данным, жительница Омска осуществила незаконный переход госграницы РФ в Брянской области в июле 2023 года. Предварительно она вышла на связь в интернете с представителями «Русского добровольческого корпуса» (запрещенного в России вооруженного формирования).

Согласно информации, предоставленной ведомством, девушка была задержана пограничниками на пункте пропуска «Колотиловка», расположенном в Краснояружском районе Белгородской области.

10 июля сообщалось, что жителя Хабаровска заподозрили в работе на службу безопасности Украины (СБУ). В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Новосибирской области жителей через конкурс массово склоняли к госизмене.

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