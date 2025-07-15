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Жителю Крыма вынесли приговор за госизмену

Прокуратура: житель Крыма получил 17 лет за передачу данных ВСУ
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Жителя Черноморского района Крыма признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщает Верховный суд республики, 53-летний мужчина с февраля 2022 года до сентября 2023 года поддерживал связь с представителем украинской военной разведки. Он передавал информацию о позициях и укреплениях российских войск, в том числе с точками на картах и голосовыми пояснениями. Эти сведения могли быть использованы для ударов по российским подразделениям.

В итоге мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме срока в колонии, суд также назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей и ограничение свободы еще на 1,5 года после отбытия основного наказания.

До этого стало известно, что Белгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении 30-летней омички, которая обвиняется в попытке совершения государственной измены и нелегальном пересечении государственной границы.

Ранее в Севастополе арестовали женщину за подготовку теракта 9 Мая.

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Обвинения в госизмене
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