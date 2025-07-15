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В Европе выросла заболеваемость корью

FT: в Европе резко возросла заболеваемость корью из-за низкого охвата вакцинацией
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fotohay/Shutterstock

В Европе резко выросла заболеваемость корью из-за низкого уровня вакцинации. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Число случаев заболевания корью в Европе и Центральной Азии достигло самого высокого уровня за последние четверть века, увеличившись более чем вдвое», — говорится в публикации.

Отмечается, что показатели вакцинации в европейских странах не смогли восстановиться до допандемического уровня. Так, в 2024 году количество случаев заболевания корью превысило 148 тысяч на фоне недостаточного охвата вакциной.

Согласно данным ВОЗ, для формирования коллективного иммунитета к кори доля охвата вакциной населения должна составлять 95%. При этом в 2024 году доля детей, которые были полностью вакцинированы от кори, эпидемического паротита, краснухи и гепатита В, составила 91% по сравнению с 92% в 2019 году.

До этого газета New York Times писала, что количество заболеваний корью в США достигло рекордных значений за последние 25 лет после того, как болезнь была ликвидирована.

Ранее на юге Москвы зафиксировали вспышку кори.

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