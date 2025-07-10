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В США с начала года выявили рекордное число случаев заболевания корью за 25 лет

NYT: число случаев заболевания корью в США достигло рекордного уровня с 2000 года
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OneSideProFoto/Shutterstock

Количество заболеваний корью в США достигло рекордных значений за последние 25 лет после того, как болезнь была ликвидирована. Об этом сообщает The New York Times.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в 2025 году в США было зарегистрировано больше случаев заболевания корью, чем в любой другой год с момента объявления о уничтожении вируса в 2000 году. В стране было подтверждено 1288 случаев заражения корью, 92% из них ранее не были вакцинированы.

Издание подчеркивает, что эксперты в области здравоохранения опасаются, что Соединенные Штаты смогут потерять статус элиминации, которые присваивается государствам, в которых в течение года не наблюдалось непрерывного распространения кори.

Эксперт по детским инфекционным заболеваниям, докутор Адам Ратнер считает, что утрата статуса станет символом того, насколько ухудшился дискурс и насколько политизированной стала тема вакцинации.

До этого педиатр Европейского медицинского центра (ЕМС) Никита Волков рассказал, что корь – это крайне заразное и очень опасное заболевание, которое поражает 90% непривитых людей и почти всегда приводит к опасным осложнениям.

Ранее на юге Москвы зафиксировали вспышку кори.

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