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МИД и МВД поддержали расширение перечня оснований для лишения гражданства России

Яровая: решение об отзыве гражданства не будет зависеть от срока приговора
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Решение о лишении приобретенного гражданства России будет приниматься независимо от срока давности и времени вынесения приговора ввиду совершения серьезного преступления. Об этом сообщила вице-спикер Государственной думы Яровая, передает РИА Новости.

По ее словам, министерство иностранных дел, генеральная прокуратура, федеральная служба безопасности, министерство внутренних дел и ряд других ведомств поддержали предложение по расширению перечня оснований для лишения российского гражданства. В частности, паспорта РФ можно лишиться за лишение жизни другого человека, насильственные преступления, педофилию, за совершение теракта и тд.

Яровая подчеркнула, что в отношении каждого обвиняемого в совершении тяжкого преступления, независимо от срока давности или времени вынесения приговора», будет приниматься решение о прекращении гражданства.

8 июля депутаты Государственной думы во время пленарного заседания приняли в первом чтении проект закона о расширении перечня оснований, по которым будут лишать приобретенного гражданства России. В перечень намерены включить совершение насильственных действий сексуального характера, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма и тд.

Ранее политтехнолога из Крыма лишили гражданства России.

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