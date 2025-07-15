Восьмилетняя девочка не выжила, выпав из окна в Петербурге

В Петербурге восьмилетняя девочка не выжила, упав с высоты. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел в жилом доме на улице Ленсоветовской в Шушарах. По предварительным данным, ребенок, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже.
В настоящее время прокуратура Пушкинского района проводит проверку по факту случившегося. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.
В ГУ МВД России сообщили, что девочка не выжила. Сотрудники полиции также организовали проверку по факту случившегося.
До этого в Ангарске ребенок остался без присмотра и спрыгнул с балкона с раскрытым зонтом, предположительно, имитируя парашют. Мальчику оказали необходимую медицинскую помощь.
Ранее в Хакасии не спасли выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика.