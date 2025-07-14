В Хакасии не спасли выпавшего из окна полуторагодовалого мальчика

В Абакане полуторагодовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и не выжил

В Хакасии полуторагодовалный мальчик попал в больницу после выпадения из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Абакане. По версии следствия, в этот момент родители находились в квартире. Мать открыла окно для проветривания и отлучилась на несколько минут, где был отец, не уточняется.

Ее сын тем временем самостоятельно поднялся на подоконник, облокотился на москитную сетку и случайно выпал из окна пятого этажа. Прибывшие на место медики оказали помощь и доставили в медучреждение, но спасти пострадавшего специалистам не удалось.

На ситуацию обратили внимание следователи. На данный момент проводится проверка.

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия», – сообщается в публикации.

Известно, что родители на профилактическом учете не состояли.

Ранее в Москве ребенок чудом выжил, упав с девятого этажа.