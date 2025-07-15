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«Жизнь богаче запретов»: в Госдуме оценили идею запретить студентам работать не по специальности

Депутат Смолин не поддержал идею запретить студентам работать не по специальности
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Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин заявил «Газете.Ru», что не согласен с идеей ректора МГУ Виктора Садовничего указывать в дипломе доступные выпускникам вузов виды деятельности, поскольку у студентов не всегда есть возможность найти работу по специальности.

«Редчайший случай, когда я позволю себе не согласиться с уважаемым мною Виктором Антоновичем Садовничим по следующим соображениям. Первое — у выпускника не всегда есть возможность трудоустроиться по специальности, в особенности, если это житель села. Таких примеров мне известно много. Второе — я предпочитаю формулу министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, который говорит не о трудоустройстве не по специальности, но в соответствии с полученным образованием. Простейший пример: ни один депутат Государственной думы не работает по специальности, но все так или иначе работают в соответствии с полученным образованием. Если выпускник педагогического университета работает в органах внутренних дел с детьми, то он использует свое образование. В туризме он работает с людьми, то есть в системе человек-человек он так или иначе использует свое образование», — сказал он.

Смолин подчеркнул, что «жизнь богаче запретов», поэтому в решении проблемы с занятостью нужно использовать «пряник, а не кнут».

«И третье — мне кажется, что главным направлением решения проблем занятости должен быть не кнут, а пряник. Например, у нас колоссально выросло количество желающих поступать в педагогический университет, но это практически не помогает обеспечению школ учителями по одной простой причине: средняя заработная плата учителя в Российской Федерации и во многих регионах Российской Федерации никак не компенсирует реальный уровень затрат труда. Поэтому часть выпускников педагогических университетов, даже иногда поработав в школе, уходит в другие сферы, где может так или иначе использовать свое образование. Я думаю, что мы можем прописать рекомендации в дипломе или в каком-то нормативном акте, но жизнь богаче любых рекомендаций, тем более запретов», — добавил он.

До этого ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий на заседании Совета российского Союза ректоров выступил с предложением обсудить возможность указания в приложении к диплому перечня видов и областей профессиональной деятельности, в которых выпускник вуза имеет право работать. Эксперты отмечают, что такая детализация ограничит возможности выпускников в части дальнейшей профессиональной деятельности, уточнил ректор МГУ.

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