Блогеры высказались, как нужно наказывать россиян за прогулки по городу в купальнике

Россиян, которые любят ходить по городу в купальниках, важно наказывать. Об этом радио Sputnik рассказали блогеры PASHA TODAY и Петя Первый.

Так, Петя Первый предложил штрафовать мужчин за подобные нарушения. При этом женщин в купальниках можно простить, добавил он. С его мнением частично согласился его коллега.

«Я бы штрафовал тех, кто за собой не убирает, не важно в купальнике ли ты, важно, что ты свинья», — сказал PASHA TODAY.

Юрист Илья Русяев до этого говорил, что нахождение граждан в купальных костюмах в местах, не связанных с водоемами, может повлечь за собой ответственность. Он подчеркнул, что демонстративное появление в общественных местах (городских парках, на детских площадках, улице или в транспорте) в купальнике, особенно в присутствии детей, будет расцениваться как нарушение общественного порядка.

Русяев добавил, что если появление в таком виде будет сопровождаться демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, то действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство. По словам эксперта, за этим последует штраф от 500 до 1 тысячи рублей, также за мелкое хулиганство предусмотрен арест на 15 суток.

Ранее Роскачество выявило нарушения в десятках брендов женских слитных купальников.