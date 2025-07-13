Россиян предупредили об аресте за появление в купальнике вне пляжа

Юрист Русяев предупредил россиян об аресте за появление в купальнике вне пляжа

Нахождение граждан в купальных костюмах в местах, не связанных с водоемами, может повлечь за собой ответственность. Об этом «Ленте.ру» рассказал юрист Илья Русяев.

Юрист подчеркнул, что демонстративное появление в общественных местах (городских парках, на детских площадках, улице или в транспорте) в купальнике, особенно в присутствии детей, будет расцениваться как нарушение общественного порядка.

Русяев добавил, что если появление в таком виде будет сопровождаться демонстративным нарушением норм общественного поведения, например, агрессивным или вызывающим поведением, нецензурной бранью либо приставаниями к окружающим, то действия могут быть квалифицированы как мелкое хулиганство.

По словам эксперта, за этим последует штраф от 500 до 1 тысячи рублей, также за мелкое хулиганство предусмотрен арест на 15 суток.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России обсуждают негласный запрет на публикацию учителями в соцсетях фотографий в купальниках.

Ранее в Абхазии в разы увеличили штраф за появление на улице в купальнике.