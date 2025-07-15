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Сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента во время готовки

Baza: в Ростовской области сотрудник «Вкусно — и точка» плюнул в бургер клиента
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Сотрудник одного из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Ростовской области плюнул в бургер клиента во время его приготовления. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ресторане на Народной улице в Каменске-Шахтинском. Поступок сотрудника был снят на видео клиентом. На записи можно увидеть, как молодой человек забирает с подноса котлету для бургера, затем второй рукой берет коробку с булкой, оглядывается, а потом плюют на нее. После содеянного сотрудник с невозмутимым видом кладет сверху котлету и формирует бургер.

Автор ролика рассказал, что работник ресторана грубо с ним разговаривал. По этой причине он решил включить камеру и случайно снял на видео неприятный момент.

В компании «Вкусно — и точка» заявили, что уже уволили сотрудника. По факту случившегося местный Роспотребнадзор проведет проверку.

До этого сотрудник «Вкусно — и точка» в Петербурге попал в реанимацию, разрезав себе ногу болгаркой во время ремонтных работ в техническом помещении.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него рваную рану бедра и кровотечение. Сообщается, что мужчина официально трудоустроен в ресторане и не имеет претензий к руководству в связи со случившимся.

Ранее владелец «Теремка» оценил перспективы возвращения McDonald's в Россию.

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