Известный бизнесмен оценил перспективы возвращения McDonald's в Россию

Основатель «Теремка» считает, что McDonald's очень дорого обойдется возврат в РФ

Американской корпорации McDonald's очень дорого обойдется возвращение на рынок России после трехлетнего отсутствия. Такое мнение выразил глава сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров в интервью РБК.

По его мнению, McDonald's придется отдать огромные деньги, чтобы возобновить свою деятельность в России. Стоимость обратного выкупа будет устанавливаться в первую очередь финансовыми показателями работы компании «Вкусно — и точка», которая пришла на смену американской сети в 2022 году.

Гончаров отметил, что «Вкусно — и точка» после ухода McDonald's смогла построить эффективный и прибыльный бизнес в России, показатели компании очень хорошие, поэтому для американцев возвращение их компании на российский рынок будет шоком.

Несмотря на это, добавил предприниматель, рано или поздно, McDonald's все равно вернется, в России у компании сформировалась значительная клиентская база.

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