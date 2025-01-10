Повар «Вкусно и точка» в Петербурге разрезал себе ногу болгаркой, разделывая мясо

«Фонтанка»: в Петербурге повар в общепите разрезал себе ногу болгаркой

В Петербурге повар «Вкусно и точка» попал в реанимацию, разрезав себе ногу болгаркой во время разделки мяса. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в ресторане быстрого питания, расположенном в Адмиралтейском районе возле станции метро «Спасская». Предварительно, 36-летний сотрудник «Вкусно и точка» во время разделки мяса по неосторожности попал себе по ноге болгаркой.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у него рваную рану бедра и кровотечение. Его поместили в реанимацию.

Мужчина официально трудоустроен в ресторане и не имеет претензий к руководству в связи со случившимся, сообщает «Фонтанка». Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

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