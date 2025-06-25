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Россиянин целился на улице в собаку и прострелил плечо сыну

В Алтайском крае отец случайно прострелил плечо сыну
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Алтайского края вышел с ружьем на улицу, чтобы проверить, не ходят ли у его дома чужие собаки, и случайно прострелил плечо своему сыну. Об этом сообщает Управление по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Инцидент произошел в Бийском районе. Местный житель услышал в своем дворе лай собак и вышел проверить, что происходит. Сельчанин часто встречал около дома чужого пса.

Мужчина вышел на улицу с ружьем и произвел случайный выстрел, пуля попала в плечо его сыну. Пострадавшему потребовалась помощь медиков, в отношении стрелявшего был составлен протокол об административном правонарушении. Он оштрафован на 40 тысяч рублей. Оружие и патроны изъяты.

До этого охотник случайно подстрелил соседа по даче, перепутав его с птицей. Петербуржец отправился на охоту, с собой у мужчины было ружье Huglu Veyron. В какой-то момент он заметил на дереве силуэт и решил, что это птица. Охотник произвел два выстрела дробью и понял, что на дереве пряталась не птица, а сосед по даче Семен. За нарушение правил охоты стрелка привлекли к административной ответственности и взыскали с него штраф 500 рублей.

Ранее в Северной Осетии девочка-подросток случайно выстрелила в себя из ружья отца.

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