Охотник выстрелил в человека вместо кабана, но остался на свободе

В Тамбове осудили охотника, который стрелял в кабана, но попал в человека

В Тамбове вынесли приговор охотнику, который случайно выстрелил в человека вместо дикого животного. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Несчастный случай произошел 9 декабря 2024 года на территории Челнавского охотничьего участка. В тот день 58-летний мужчина охотился на дикого кабана и ошибочно принял за него другого охотника, который сидел в кустах. Он произвел один выстрел в его сторону и попал в человека.

Пострадавшего успели доставить в медучреждение, но спасти не смогли. В отношении стрелка возбудили дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Вину подсудимый полностью признал и получил в качестве наказания ограничение свободы сроком на полтора года.

До этого охотник из Пензенской области выстрелил в приятеля, приняв его за лося. Инцидент произошел в январе 2025 года. Двое мужчин отправились на охоту. Один из охотников услышал шорох в кустах и решив, что это лось, выстрелил. Три пули попали в его 55-летнего товарища. Пострадавший с огнестрельным ранением головы, шеи и туловища был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Ранее пермячка получила пулю в глаз во время пробежки.