Четырех туристов арестовали после драки у канатной дороги в Сочи

Полицейские задержали четырех участников драки возле подъемника на горнолыжном курорте в Сочи, сообщили РИА Новости в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В сообщении говорится, что задержанными оказались туристы из Тюмени и Кемеровской области.

По информации краевого ведомства, задержанные знакомы друг с другом, но так и не смогли объяснить причину возникшего между ними конфликта. Туристов привлекли к административной ответственности, им грозит штраф или 15 суток ареста.

12 июля один из курортов в Красной Поляне устроил День открытых дверей и пригласил гостей воспользоваться подъемником за 100 рублей вместо обычных двух тысяч. В день акции люди с пяти утра занимали очередь в кассы и на канатную дорогу, а затем часами стояли на жаре.

В одной из таких очередей нервы соседей не выдержали, между мужчиной и женщиной случилась словесная перепалка, которая закончилась дракой. На видео, сделанном очевидцем, мужчина с силой толкает сначала соседа по очереди, затем разворачивается и дает кулаком по лицу девушки. На этом он не останавливается: кидает девушку на траву и бьет ее по лицу ногой. После этого на помощь к пострадавшей приходят прохожие и оттаскивают от нее дебошира.

Ранее москвичи устроили давку при раздаче бесплатной тыквы.