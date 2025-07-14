В Сочи подрались участники очереди за билетами с рекордной скидкой на канатную дорогу

В горах Сочи акция с рекордно низкой ценой за билеты на канатную дорогу обернулась огромными пробками из людей. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

12 июля один из курортов в Красной Поляне устроил День открытых дверей и пригласил гостей воспользоваться подъемником за 100 рублей вместо обычных двух тысяч. В день акции люди с пяти утра занимали очередь в кассы и на канатную дорогу, а затем часами стояли на жаре.

В одной из таких очередей нервы соседей не выдержали, между мужчиной и женщиной случилась словесная перепалка, которая закончилась дракой. На видео, сделанное очевидцем, мужчина с силой толкает сначала соседа по очереди, затем разворачивается и дает кулаком по лицу девушки. На этом он не останавливается: кидает девушку на траву и бьет ее по лицу ногой. После этого на помощь к пострадавшей приходят прохожие и оттаскивают от нее дебошира.

«Дикари», «Что мужик, что женщина — оба стоят друг друга. У одного руки живут своей жизнью, у другой — язык», «Какая цена, такой и контингент», — прокомментировали ролик подписчики канала.

В пресс-службе городской полиции заявили, что проводят проверку по факту инцидента.

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