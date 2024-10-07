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Москвичи устроили давку при раздаче бесплатной тыквы

Посетители московского Ботсада устроили давку в очереди за бесплатной тыквой

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Телеграм-канал «Аптекарский огород МГУ»

Посетители выставки гигантского урожая на территории Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» устроили давку во время раздачи бесплатных овощей. Кадры, сделанные гостями сада, из очереди опубликовало издание MSK1.ru в Telegram-канале.

Инцидент произошел 6 октября в последний день работы экспозиции, когда сотрудники сада раздавали часть съедобных экспонатов, участвовавших в выставке. На кадрах, размещенных СМИ, толпа беспорядочно заходит в павильон, где проходит выставка. В какой-то момент часть людей ускоряется, другие начинают кричать «Остановитесь», «Стоп, вы что ненормальные». Слышно, как в очереди плачут и кричат дети.

До этого официальный аккаунт парка публиковал видео с гигантской очередью в павильон, которая растянулась на полпарка. На выставке были представлены овощи-рекордсмены, вроде 817-килограммовой тыквы или 4,8-килограммового огурца.

Ранее в Башкирии пациент напал на врача, потому что не хотел ждать своей очереди.

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