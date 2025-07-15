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Россиянам рассказали, как наполнить лето радостью без отпусков

Врач Крашкина посоветовала летом заняться йогой
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Если уйти в отпуск летом не получается, не стоит расстраиваться, а лучше обратить внимание на самые простые мелочи, которые могут подарить удовольствие. Такой совет в беседе с РИАМО дала врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

«Можно попробовать найти простые, но приятные вещи рядом с собой. Например, устраивать пикники в ближайшем парке, ездить на прогулки к озеру или просто выбраться на пляж — такие моменты, казалось бы, обыденные, но они могут приносить удивительное удовольствие», — сказала специалист.

Кроме того, лето — хорошее время, чтобы попробовать что-то новое, например записаться на танцы или в студию рукоделия. Также важно проводить время на природе, поскольку даже простая прогулка по лесу может подарить не меньше вдохновения, чем дальняя поездка, добавила она.

До этого Крашкина объяснила, почему в отпуске часто не удается отдохнуть. По ее словам, порой люди продолжают проверять почту, отвечать на звонки и держать в голове нерешенные служебные задачи. Помимо этого, многие стремятся организовать «идеальный отдых», буквально перегружая себя активностями.

Ранее россиянам дали советы, как не переедать на шведском столе.

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