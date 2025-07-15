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Роспотребнадзор сообщил о росте числа отравившихся на банкете в Екатеринбурге

Роспотребнадзор: число отравившихся на банкете выпускников УрГЮУ выросло до 21
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Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге увеличилось количество выпускников Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ), заболевших после праздничного банкета, подтвержден 21 случай кишечной инфекции. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все заболевшие ели в банкетном зале «Версаль». Лабораторно диагноз сальмонеллеза подтвердили уже у семи человек.

Установлено, что еду для торжества готовили в пищеблоке компании «Ричмонд Рест». Проверка показала, что один из сотрудников оказался носителем бактерии Salmonella. Также были выявлены серьезные нарушения: отсутствовали санитарные книжки и прививки у персонала, оборудование не маркировалось, а продукцию хранили с нарушением требований.

Как уточняли в региональном Минздраве, 12 человек находятся в больнице в состоянии средней тяжести. До этого источник Ura.ru и вовсе заявлял о 80-ти пострадавших.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Следствие считает, что отравление произошло после употребления пищи на банкете.

В самом кафе «Версаль» в свою очередь заявили, что заведение временно приостановило работу до окончания расследования.

Ранее после массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге завели дело.

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