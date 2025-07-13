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После массового отравления хлором в термальном комплексе в Екатеринбурге завели дело

СК возбудил уголовное дело после массового отравления хлором в Екатеринбурге
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РИА Новости

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового отравления хлором в термальном комплексе «Баден-Баден». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

«По сообщению о возможном отравлении ряда граждан парами хлора в термальном комплексе <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда)», — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники СК выясняют обстоятельства инцидента.

До этого сообщалось, что работникам комплекса отдыха «Баден-Баден» в Екатеринбурге потребовалась срочная помощь медиков в связи с отравлением. Сотрудники жаловались на дезориентацию, слезотечение, одышку и тошноту.

По словам представителя центра отдыха, из-за ошибки одного из сотрудников технической службы по всему комплексу распространился крайне неприятный запах хлора. Сотрудники спасательной службы получили отравление и лежат под капельницами.

Ранее Минздрав сообщил, что количество отравившихся хлором в термальном комплексе «Баден-Баден» достигло 31.

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