Авиационную опасность объявили в российском регионе

Авиационную опасность объявили на территории Орловской области. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

«Авиационная опасность на территории Орловской области. Будьте бдительны», — говорится в предупреждении.

Утром 15 июля министерство обороны России сообщило, что минувшей ночью средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Большинство беспилотников сбили над Белгородской областью. Еще 12 дронов были перехвачены в небе над Воронежской областью, шесть — над акваторией Черного моря. Три беспилотных летательных аппарата уничтожили в Липецкой области и по одному сбили в Ростовской и Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что число ударов по России «будет увеличиваться».

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.