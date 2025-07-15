«2,5 дня возле туалета»: студент из Екатеринбурга — об отравлении в ресторане на выпускном

На выпускном в ресторане «Версаль» в Екатеринбурге, во время которого массово отравились студенты, еда «ничем особым не отличалась» и не вызывала подозрений. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из пострадавших выпускников Даниил, отметив, что симптомы болезни почувствовали более половины присутствовавших на мероприятии.

«Нас было около 170+ человек. Из них минимум 85 человек чувствуют себя плохо (по результатам опроса среди тех, кто был там). По официальным данным их, насколько помню, 12 человек — это те, кто был госпитализирован. Отмечали мы с 20:00 11.07.25, симптомы начал ощущать с 5:00 13.07.25. Некоторые почувствовали значительно раньше. На вкус еда ничем особенным не отличалась. Ни плохой, ни хорошей она не была. Съедобная. Подозрений никаких не было. У всех пострадавших зафиксировали сальмонеллез. Я в данный момент прохожу обследование, думаю, его выявят также», — сказал он.

Даниил уточнил, что после выпускного у него началась диарея и острая боль в желудке.

«Мои симптомы: диарея (2,5 дня возле туалета), метеоризм, острая боль в желудке, слабость, вялость, вздутие, обильное потоотделение, обезвоживание. Температура отсутствовала. У каждого проходит индивидуально. Кто-то вовсе симптомов не наблюдает. В самых худших случаях была температура под 40. В среднем у пострадавших температура 37-38. В данный момент большая часть идет на поправку. Единицам все еще плохо. У меня все проходит с минимальными симптомами», — добавил он.

Пострадавший подчеркнул, что будет обращаться в заведение с требованием компенсировать моральный вред и затраты на лечение.

«Я еще не обращался [в заведение]. В данный момент у меня нет диагноза, а также нет решения Роспотребнадзора, потому смысла суетиться сейчас нет. После того, как вышеуказанные пункты будут выполнены, обязательно буду обращаться за возмещением вреда, как фактически понесенного (лекарства, анализы), так и морального», — заявил он.

15 июля в региональном управлении Следственного комитета сообщили о начале проверки после того, как десятки выпускников одного из вузов Екатеринбурга пожаловались на резкое ухудшение самочувствия после выпускного вечера. По предварительным данным, все пострадавшие были на банкете в заведении общественного питания в Кировском районе города. После мероприятия у них появились признаки пищевого отравления — некоторые обратились в больницы, часть из них была госпитализирована. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ).

Ura.ru до этого уточняло, что инцидент произошел в банкетном зале «Версаль», где более 80 студентов Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) заразились сальмонеллезом после мероприятия. По данным Минздрава Свердловской области, 12 человек были госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы №40. Их состояние оценивается как средней тяжести.

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