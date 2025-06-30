«Мясо разваливалось»: жительница Перми рассказала о массовом отравлении на выпускном

На выпускном в банкетном зале White Hall в Перми, во время которого произошло массовое отравление, подавали странное на вид и вкус мясо. Об этом «Газете.Ru» рассказала одна из пострадавших Карина. По словам женщины, после праздника она слегла с температурой, а ее брат-выпускник — с болью в животе.

«Брат, мама и я были там. Брат — выпускник. Он с животом второй день загибается, с туалета не слезает. Я температурила, встать не могла. Сегодня легче. У мамы вроде все хорошо. По словам брата, больше половины его товарищей слегли. Одна из родительниц — прокурор — сказала, что примет меры. Парни сказали, что мясо было отвратительным. Я его не ела, но оно выглядело неестественно, я такое мясо не видела еще. Будто искусственное. Брат сказал, что оно разваливалось, как паштет, и вкус был не как у горячего мяса со сковороды или духовки: привкус оставался, будто что-то с химией. В меню был салат цезарь, стейк с картофелем, курицу филе подавали желающим, овощную, рыбную нарезки и сырная тарелка. Еще была большая общая тарелка оливье. За столиком сидели по восемь человек. Салат был обычный», — сказала она.

До этого издание 59.Ru сообщило, что ученики 11-го класса и учителя одной из пермских школ заподозрили, что отравились 25 июня во время празднования выпускного в банкетном зале White Hall. Одна из родительниц рассказала, что на плохое самочувствие жаловались около 30 человек, некоторым из пострадавших уже диагностировали сальмонеллез.

Позднее прокуратура региона заявила, что взяла под контроль ситуацию с массовым отравлением. В ведомстве уточнили, что с 25 июня горожане несколько раз обращались к медикам с признаками пищевого отравления. В прокуратуре заверили, что контролируют установление обстоятельств и причин произошедшего и результаты эпидемиологического расследования.

Ранее российские туристы массово отравились пивом в египетском отеле.