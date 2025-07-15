Стали известны подробности о работе терминала аэропорта Геленджика

Терминал аэропорта Геленджик пока закрыт для посещения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что по периметру воздушной гавани слышны звуки строительных работ. Автомобильная парковка работает и открыта для проезда. При этом работа касс терминала должна возобновиться 18 июля.

До этого пресс-служба «Аэрофлота» сообщала, что компания анонсировала увеличение частоты рейсов между Москвой и Геленджиком. С 18 июля полеты между Москвой и Геленджиком будут совершаться ежедневно, а с 1 августа «Аэрофлот» расширит количество рейсов в сутки до двух.

По информации авиакомпании, полеты будут выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Airbus A320 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес.

Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО и больше трех лет он не принимал рейсы. Об открытии сообщили неожиданно и практически в самый разгар курортного сезона. Когда полетят первые рейсы в Геленджик и стоит ли ждать скорого открытия других аэропортов на юге России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о последствиях открытия аэропорта в Геленджике.