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В Севастополе арестовали женщину за подготовку теракта 9 Мая

УФСБ: в Севастополе арестовали женщину за подготовку подрыва офицера Минобороны
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд в Севастополе арестовал женщину, которую подозревают в подготовке теракта против российского военного. Об этом сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.

По данным ведомства, задержанную подозревают в том, что она планировала совершить подрыв 9 мая, в День Победы.

Утром сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму — предполагаемая злоумышленница должна была взорвать автомобиль российского офицера. Против нее возбуждены дела по статьям о терроризме и госизмене.

Сама девушка на допросе призналась в прохождении обучения на территории Украины под руководством СБУ. По данным ФСБ, потенциальную исполнительницу привлекли через ее интерес к военной тематике и компьютерным играм. Вербовка, по ее словам, проходила в форме «игровых заданий», которые постепенно переходили к реальной подготовке.

Так, одна из «тренировок» включала поиск муляжа гранаты по координатам в Ирпене. Позже на полигоне ей дали возможность пострелять из пистолета Glock и провести условный подрыв. Девушка рассказала, что произвела около 60 выстрелов с дистанции 5–10 метров, а затем участвовала в имитации взрыва.

Ранее стало известно, что в России резко выросло число зарегистрированных терактов.

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