Из-за дрона в Воронеже перекрыт участок набережной водохранилища

В Воронеже оперативные службы перекрыли участок набережной водохранилища из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Петрин.

«Перекрыто движение транспорта по участку набережной от улицы Пятницкого до улицы Чернышевского. Прошу выбирать пути объезда указанного участка», — написал он.

Петрин отметил, что сообщит об открытии движения.

Глава города также добавил, что перекрытым остается движение на некоторых участках дорог в центре Воронежа. Автобусы перенаправили по другим улицам.

До этого Telegram-канал SHOT опубликовал кадры попадания украинского БПЛА в жилой дом в Воронеже. На кадрах видно, как беспилотник на огромной скорости врезается в многоэтажку, после чего последовал мощный взрыв.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.