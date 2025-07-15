Опубликованы кадры попадания украинского БПЛА в жилой дом в Воронеже. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как беспилотник на огромной скорости врезается в многоэтажку, после чего последовал мощный взрыв.

Рано утром Воронежская область подверглась атаке украинских беспилотников. Обломки одного из дронов упали на жилой дом на улице Плехановской, где пострадали трое пожилых жителей. Также повреждения получил расположенный рядом детский сад и здание бизнес-центра «Галерея Чижова».

Позднее губернатор региона сообщил о 16 пострадавших: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие.

По словам очевидцев, утром в городе образовались пробки, а движение на дорогах затруднено.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 15 июля российские средства ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников. Больше всего дронов — 32 — сбили над Белгородской областью. Еще 12 — в небе над Воронежской, шесть — над акваторией Черного моря, по три — в Липецкой области, по одному — в Ростовской и Курской.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как российские военные сбивают беспилотники.