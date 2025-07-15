На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина поссорился с подростком в Омской области и поджег его дом

В Омской области мужчина поссорился с подростком и поджег его дом
true
true
true

В Омской области 26-летний мужчина после конфликта с 17-летним подростком поджег его дом. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Тарском районе. По версии правоохранительных органов, мужчина, находясь в конфликте с несовершеннолетним, облил ворота его дома бензином и поджег их. Огонь быстро перекинулся на жилое строение, полностью уничтожив кровлю. Момент поджога был зафиксирован на камеру телефона.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, мужчина признал свою вину. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза и устанавливается размер материального ущерба. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный россиянин сжег дом, в котором находилась его бывшая жена и четверо знакомых. Два человека получили тяжелые ожоги, спасти их не удалось. Поджигатель также попал в больницу с сильными ожогами.

Ранее в Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами