Мужчина поссорился с подростком в Омской области и поджег его дом

В Омской области мужчина поссорился с подростком и поджег его дом

В Омской области 26-летний мужчина после конфликта с 17-летним подростком поджег его дом. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Инцидент произошел в Тарском районе. По версии правоохранительных органов, мужчина, находясь в конфликте с несовершеннолетним, облил ворота его дома бензином и поджег их. Огонь быстро перекинулся на жилое строение, полностью уничтожив кровлю. Момент поджога был зафиксирован на камеру телефона.

Стражи порядка установили и задержали подозреваемого, мужчина признал свою вину. В настоящее время проводится пожарно-техническая экспертиза и устанавливается размер материального ущерба. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный россиянин сжег дом, в котором находилась его бывшая жена и четверо знакомых. Два человека получили тяжелые ожоги, спасти их не удалось. Поджигатель также попал в больницу с сильными ожогами.

Ранее в Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе.