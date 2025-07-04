На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе

Жителя Владивостока, который заживо сжег женщину, посадили на 17 лет
close
Павел Михеев/РИА Новости

Житель Владивостока заживо сжег свою сожительницу и лишился свободы на 17 лет. Приговор в отношении виновного вынес Приморский краевой суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в июле 2020 года на острове Русский. В день инцидента мужчина распивал алкоголь и поссорился со своей партнершей. В ходе конфликта он облил ее горючей жидкостью и поджег. Затем злоумышленник спрятался на балконе, где дождался пожарных. Квартира полностью выгорела и стала непригодной для проживания, женщину, отравившуюся продуктами горения, спасти не смогли.

Присяжные заседатели признали подсудимого не заслуживающим снисхождения. За расправу над жертвой, совершенную с особой жестокостью и общеопасным способом, суд назначил ему окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. В счет возмещения ущерба с него взыскали более 800 тыс. рублей.

Ранее в Ульяновской области мужчина поджег дом, где спала его экс-сожительница с двумя детьми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами