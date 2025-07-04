В Приморье мужчина поджег сожительницу и спрятался на балконе

Житель Владивостока заживо сжег свою сожительницу и лишился свободы на 17 лет. Приговор в отношении виновного вынес Приморский краевой суд, сообщили в региональной прокуратуре.

Трагедия произошла в июле 2020 года на острове Русский. В день инцидента мужчина распивал алкоголь и поссорился со своей партнершей. В ходе конфликта он облил ее горючей жидкостью и поджег. Затем злоумышленник спрятался на балконе, где дождался пожарных. Квартира полностью выгорела и стала непригодной для проживания, женщину, отравившуюся продуктами горения, спасти не смогли.

Присяжные заседатели признали подсудимого не заслуживающим снисхождения. За расправу над жертвой, совершенную с особой жестокостью и общеопасным способом, суд назначил ему окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год. В счет возмещения ущерба с него взыскали более 800 тыс. рублей.

Ранее в Ульяновской области мужчина поджег дом, где спала его экс-сожительница с двумя детьми.