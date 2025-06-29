Пьяный россиянин сжег дом, в котором находилась его бывшая жена и четверо знакомых

В Орехово-Зуеве пьяный мужчина облил горючей жидкостью и поджег дом, в котором находились пять человек, двоих пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным следствия, инцидент произошел 23 июня в деревне Мисцево. Нетрезвый обвиняемый облил горючей жидкостью мебель в дачном доме и устроил поджог.

В помещении в это время находились его бывшая жена и четверо приятелей. Два человека получили тяжелые ожоги, спасти их не удалось. Поджигатель также попал в больницу с сильными ожогами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Обстоятельства поджога и мотивы поступка мужчины устанавливаются.

До этого в Воронеже мужчина напал на сожительницу и поджег квартиру. Обвиняемый, находясь под действием наркотиков, поссорился со своей сожительницей из-за замечания. Он схватил нож и несколько раз ударил возлюбленную по лицу и телу. Пострадавшая смогла вырваться и укрыться у соседей. Оставшись один, мужчина устроил пожар в квартире, с огнем справились прибывшие сотрудники МЧС.

Ранее в Курске будут судить мужчину, который пытался сжечь женщину и ребенка.